Krijgt Antwerpen binnenkort de Yvonne Verbeek- of de Yasminestraat?

08u22

Bron: VRT 0 Klaas De Scheirder Het kruispunt van de Isabellalei met de Lange Leemstraat in Antwerpen. Antwerpen wil dat er mee straatnamen komen die vernoemd zijn naar een vrouw. Vandaag heeft amper 7 procent van de straten die naar een historische persoon zijn vernoemd, een vrouwennaam. Dat bericht de VRT.

Een derde van de Antwerpse straatnamen zijn geïnspireerd op een historische figuur of bekende inwoner van Antwerpen. Maar daarvan is slechts 7 procent een vrouw. Voorbeelden zijn de Isabellalei, de Charlottalei (naar Charlotte van België, de dochter van Leopold I), de Maria-Theresialei of de Beatrijslaan.

Dat kan beter, zo is het stadsbestuur nu van mening. In nieuwe wijken of verkavelingen zal daarom de helft van de nieuwe straatnamen naar vrouwen genoemd worden. Er is een lijst van 60 vrouwen opgesteld om uit te putten. "Op de lijst staan figuren van wie je je afvraagt hoe het mogelijk is dat er nog geen straat naar vernoemd is", aldus burgemeester Bart De Wever (N-VA) op Radio 2.

"Ann Christy is in Antwerpen geboren, Dora Van der Groen, Yasmine, Yvonne Verbeeck, een heel bekende actrice die hier decennia lang op het toneel heeft gestaan. En ga zo maar door. Er zijn tientallen namen die we hebben opgezocht en die relevant zijn voor Antwerpen, die bekend zijn, en die we dus een straatnaam kunnen geven zodat man en vrouw in het straatbeeld stilaan in evenwicht kunnen komen."

