Krijgen ouders van kinderen met beperking op 5 april opnieuw een keuze? WDw

01 april 2020

11u43

Bron: Belga 0 Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld) wil dat ouders van kinderen met een beperking op 5 april opnieuw een keuze krijgen tussen thuis verzorgen, of in een instelling. Half maart moesten ze die keuze al eens maken, maar nu worden de gevolgen daarvan merkbaar.

In principe moeten alle kinderen met een mentale of fysieke beperking sinds 18 maart thuis opgevangen worden, tenzij in situaties waar dat niet mogelijk is. De zorgvoorzieningen blijven daarom nog steeds kinderen met een beperking opvangen. Een bezoek aan de instelling, zelfs van naaste familieleden, is echter niet mogelijk. De keuze die de ouders halverwege maart maakten, is definitief tot 5 april.

Voor velen onder hen is de volledige zorg thuis twee of meer weken extra opnemen een te zware opdracht, zeker in combinatie met thuiswerk Maurits Vande Reyde, Vlaams Parlementslid

“De keuze van de ouders kan niet zonder meer voortgezet worden na die datum”, vindt Vande Reyde. "Voor velen onder hen is de volledige zorg thuis twee of meer weken extra opnemen een te zware opdracht, zeker in combinatie met thuiswerk", aldus de Open Vld’er. "Sommigen onder hen willen overschakelen van thuis zorg bieden naar een zorgvoorziening. Anderen die hun kind al een aantal weken hebben moeten missen, opteren voor het omgekeerde."

Zelf blijven voorzien in de zorg is niet altijd mogelijk, zeker voor kinderen met zware noden. "Daarom wordt deze ouders best opnieuw de keuze voorgelegd om hun kind ofwel in een zorgvoorziening te laten, ofwel thuis verder te verzorgen tot en met het einde van de maatregelen", aldus nog Vande Reyde.

Lees ook: Jef Vermassen over leven en werk in tijden van corona: “Nu weet iedereen hoe het voelt om opgesloten te zijn” (+)