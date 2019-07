Krijgen informateurs De Wever en Di Rupo zondag samen aan tafel? AW

26 juli 2019

14u40

Bron: Belga 1 Koninklijk informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders doen een ultieme poging om zondag een rondetafel te organiseren met de partijen die deel kunnen uitmaken van een volgende federale regering. Dat bericht staat vrijdag in een aantal kranten en wordt aan Belga bevestigd. Rond dat rondetafelgesprek hangt wel nog wat mist. Zo is het bijvoorbeeld onduidelijk wie er allemaal is uitgenodigd en wie al heeft toegezegd.

Maandag trekken informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders naar de koning om verslag uit te brengen. De twee informateurs werken aan een preformatienota en zoeken manieren om de federale formatie uit het slop te trekken. De kans is groot dat het duo zijn opdracht mag verderzetten.



Kijken N-VA en PS elkaar dan toch in de ogen?

Maar in de aanloop naar maandag wordt er een stevig rondje schaduwboksen uitgevoerd. Zo doken er de voorbije dagen doken berichten op over een rondetafelgesprek. Dat gesprek zou eerst wél en dan weer niet georganiseerd worden. Vervolgens was er een piste om PS en N-VA aan één tafel samen te brengen voor een verkennend gesprek. Maar dat gesprek, waarbij PS-voorzitter Elio Di Rupo en N-VA-voorzitter Bart De Wever elkaar voor het eerst sinds 26 mei recht in de ogen zouden kijken - werd op het laatste nippertje afgeblazen door de Franstalige socialisten.



Volgens bronnen hebben de twee informateurs aan verschillende partijen gevraagd om zich zondag alsnog beschikbaar te houden voor een rondetafelgesprek. Naast N-VA, PS, Open Vld, MR, CD&V en sp.a zouden ook de groenen de boodschap hebben gekregen zich beschikbaar te houden. Het blijft wel onduidelijk wie er al heeft toegezegd. In De Morgen zeggen CD&V en Open Vld alvast dat ze beschikbaar zijn. Ook Groen laat via Belga weten "permanent beschikbaar" te zijn. En ook N-VA heeft altijd laten weten dat ze in gesprek willen gaan.

En Ecolo?

De Franstalige zusterpartij van Groen, Ecolo, herhaalt echter dat ze geen gesprek wil met N-VA. Dus mogelijk schuiven zij zondag niet mee aan tafel voor een rondetafel. Die houding van Ecolo kan dan weer een impact hebben op de PS, die niet graag zonder Ecolo aan tafel schuift voor een gesprek met N-VA. En intussen krijgen ze het bij N-VA stevig op hun heupen van de Franstalige onwil om het gesprek aan te gaan.

Tegen de achtergrond van de moeizame federale formatie speelt natuurlijk de Waalse formatie mee, net als de verhoudingen tussen PS en Ecolo en interne kwesties binnen verschillende partijen. Regionaal onderhandelt de PS met MR en Ecolo. Dat Ecolo strikt mathematisch niet nodig is voor een meerderheid, zet de zenuwen op scherp. En als Di Rupo Waals minister-president zou worden, kan het zijn dat Paul Magnette doorschuift en de federale onderhandeling zou leiden. Ook dat kan een impact hebben op de formatie, zo is te horen. Maandag is er alvast een partijbureau voorzien bij de PS.

Meer over N-VA

PS

Ecolo

politiek