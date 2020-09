Exclusief voor abonnees

Krijgen de scholen een goed coronarapport voor 1 september? Biostatisticus: “Felicitaties voor leraren én leerlingen”

Lieve Van Bastelaere

01 september 2020

20u28

Als biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven) had mogen beslissen, waren misschien niet alle scholieren fulltime gestart op 1 september, maar een tweetal weken later. Maar wat vindt hij van de manier waarop het nu verliep? Deden de scholen het goed of niet? En hoe groot is het risico op een explosie van het aantal besmettingen?