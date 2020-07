Krijg je je geld terug bij code rood of oranje? Wie gaat controleren of je in quarantaine gaat? Alles wat je moet weten over de nieuwe reisregeling AW

08 juli 2020

20u23

Bron: VTM NIEUWS 54 Nadat de regering een kleurencode introduceerde voor terugkerende reizigers, volgden heel wat vragen én kritiek. Code groen en rood zijn duidelijk, maar code oranje is voorlopig een grijze zone. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) roept reizigers op om hun gezond verstand te gebruiken: “We hebben het onmogelijke gedaan om mensen te redden. Met je gezondheid moet je niet spelen.”



Kom je terug uit een rode zone, moet je verplicht een test ondergaan en in quarantaine. Doe je dat niet, riskeer je een boete van wel 4.000 euro. Voor landen met een groene kleurencode geldt een positief reisadvies, al benadrukt de FOD Buitenlandse Zaken wel om ook daar voorzorgsmaatregelen in acht te nemen zoals de handen wassen en voldoende afstand houden.

Maar hoe zit het dan met code oranje, wanneer krijgt een land code oranje en wat zijn de gevolgen?

“Bij code oranje verspreidt het virus zich nog, maar niet zo snel dat de zone terug in afzondering is”, zegt De Block bij VTM Nieuws. Het is dan volgens de minister van Volksgezondheid afgeraden om naar zulke landen te reizen. En als reizigers van ‘oranje’ landen terugkomen, wordt evenzeer aan hen gevraagd om in quarantaine te gaan. Aangeraden, maar niet verplicht: “Dat is vrijblijvend, maar men moet weten waar men mee bezig is. We hebben de hele economie hier stilgelegd om mensen te beschermen, dus ook in het buitenland moeten alle voorzorgsmaatregelen getroffen worden. Zelfs als u naar een land gaat waar het groen is, moet u de hygiënische maatregelen respecteren. Het is uw eigen gezondheid die gevaar loopt.”

Wat als de code van een land rood wordt terwijl ik er op vakantie ben?

Op reis vertrokken naar een land dat plotseling een rode kleurencode heeft gekregen? “Dan komt u terug van een rode zone en zal u een verplichte test en quarantaine moeten ondergaan”, benadrukt De Block.

En wat als code groen in code rood verandert nadat ik al terug in België ben?

“Dan bent u mogelijk besmet, moet u de huisarts contacteren, en uitleggen wat uw reisverhaal is. De huisarts zal u zeggen of u een test moet ondergaan”, legt De Block uit. “Ik begrijp dat reisagentschappen duidelijkheid willen, maar het virus is een dynamisch gegeven: wat vandaag groen is, kan morgen oranje en overmorgen rood zijn.”

Wie bepaalt welke landen welke kleur krijgen?

“De lijst wordt opgemaakt door onze gezondheidsdiensten en is gebaseerd op gegevens van het Europese Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Elk land moet daar het aantal besmettingen en hospitalisaties rapporteren”, zegt De Block. Op basis van die gegevens analyseert de Belgische overheid of een land al dan niet veilig is om te bezoeken. Schiet het aantal besmettingen de hoogte in, dan wordt het reisadvies aangepast.

Zo gingen afgelopen weekend in Spanje twee regio’s opnieuw in lockdown door het hoge aantal besmettingen. “We komen allemaal uit een stressvolle periode, men wil op reis en daar niet denken aan de gevolgen van het virus. Maar het virus slaapt niet."

Boetes tot 4.000 euro voor wie zich niet aan de regels houdt: wie gaat dat controleren en hoe?

In de praktijk is het bijzonder moeilijk en zelfs zo goed als onmogelijk om te controleren, weet ook De Block. “Ik zou zoals mijn collega Beke willen zeggen dat de mensen moeten weten waar ze mee bezig zijn. We doen het onmogelijke, de ziekenhuizen hebben het onmogelijke gedaan om mensen te redden. Met gezondheid moet je echt niet spelen.”

De minister verwijst daarmee naar de uitspraak van minister Wouter Beke (CD&V) op Radio 1, wanneer hij dezelfde vraag kreeg voorgelegd: “Er is een belangrijke morele verantwoordelijkheid bij de mensen zelf.”

En wat met geannuleerde reizen? Krijg je je geld terug bij code oranje of rood?

“Bij rood is het duidelijk. Er is een negatief reisadvies zodat je recht hebt om je geld terug te krijgen”, zegt onze reisexpert Birgit Herteleer. “Bij vakantiehuizen is dat wat moeilijker omdat de markt meer versnipperd is. Maar ook daar kan je wellicht onderhandelen om je geld terug te krijgen.”

Bij code oranje is het wat moeilijker volgens Herteleer. “Je mag in principe wel naar daar gaan, maar eigenlijk wordt de reiziger wat gegijzeld. Hij kan daar misschien niet alles doen wat gepland was en moet nadien bijna twee weken extra vakantie nemen om daar te kunnen blijven. Daarvoor is geen regeling.” Net omdat het voorlopig zo onduidelijk is, geven reisbureaus voorlopig geen adviezen. “Ze zijn vooral misnoegd dat er nu pas een plan komt, een week ver in de vakantieperiode.”



