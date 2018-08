KRC Genk-supporter zakt in elkaar tijdens match, slachtoffer kritiek

Marco Mariotti

23 augustus 2018

23u13

Bron: eigen berichtgeving

Een supporter van KRC Genk is vanavond tijdens de Europese match tegen Bröndby in elkaar gezakt. De jongeman die in supportersvak L zat, stuikte in elkaar en verloor het bewustzijn.