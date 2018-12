Kranten snoeihard voor N-VA jv

05 december 2018

08u50

Bron: belga 11 De krantencommentaren verklaren de regering niet alleen morsdood, ze zijn ook opvallend hard voor N-VA. De partij is "een schim van zichzelf" en "dreigt te verworden tot een extreemrechtse partij als een andere", zo verwoordt onze eigen editorialist, Jan Segers, het in Het Laatste Nieuws. De "plotse radicalisering" van N-VA en haar veelbesproken sociale mediacampagne tegen het VN-migratiepact staan zowat overal centraal.

"De regering is morsdood. Het enige wat nog te doen valt, is het overlijden vaststellen en de begrafenis regelen", zo vat Liesbeth Van Impe het samen in Het Nieuwsblad. Voor de grootste partij van die regering, N-VA, ziet ze bovendien stilaan "geen weg meer terug". "Vijftien jaar lang wist de partij een unieke positie te bezetten tussen centrum en extreemrechts, tussen machtspartij en zweeppartij. Met haar advertentiecampagne maakte ze duidelijk dat de extreemrechtse kiezer haar dierbaarder is dan de centrumkiezer", besluit ze. "Misschien hoopt ze dat die centrumkiezer de voorbije jaren ook stevig naar rechts is opgeschoven en dat zou kunnen kloppen. Maar het paniekvoetbal rond de campagne maakt duidelijk dat het balanceren is op een heel slappe koord."

Dat de sociale mediacampagne weer is ingetrokken, doet volgens Bart Eeckhout van De Morgen niet veel ter zake. "Ze is eerst volop verdedigd en verspreid door de partijwoordvoerders. Dat toont aan dat een belangrijk deel van de partijtop bereid is met leugens en onwaarheden de politieke strijd aan te gaan. En het toont aan dat ze dat desnoods wil doen met stigmatiserende, angstaanjagende, xenofobe beelden."

Imitatie van extreemrechts

Eeckhout is verbaasd dat N-VA-voorzitter Bart De Wever en zijn partijtop zich "bij de eerste electorale tegenslag al meteen in halve paniek verliezen in een platte imitatie van extreemrechts". En dat noemt hij "een zware gok". "Is de partij zeker dat ze niet de fout maakt die haar op 14 oktober al veel stemmen kostte: het bed spreiden van het VB? Ook elders kunnen kiezers weglekken."

En wat als de N-VA de volgende, al dan niet vervroegde, verkiezingen níet wint? "Welke partner zal N-VA dan nog vinden om een regering te vormen, na deze? Wat zal de partij dan voor haar kiezers verwezenlijkt hebben? Nul komma nul op communautair vlak. Veel te weinig op budgettair vlak. Veel minder dan had gekund op economisch vlak."

Yves Lambrix heeft het in Het Belang van Limburg over N-VB, "het Nieuw-Vlaams Belang". Het intrekken van de campagne en de "boetedoening" van De Wever en co. waren "too little too late". De campagne noemt hij "een strategische blunder van formaat" die premier Michel de kans gaf N-VA naar de uitgang te begeleiden. "Het resultaat is dat enkel nog diehard Vlaams-nationalisten zullen geloven dat MR, Open Vld en CD&V verantwoordelijk zijn voor deze nachtmerrie. En de kiezer, die weet ongetwijfeld wel beter."

N-VA is de pedalen kwijt, aldus Jan Segers in Het Laatste Nieuws. "N-VA wás de voorbije vier jaar al verworden tot een partij als een andere. Even pragmatisch. Even opportunistisch. Even machtsbelust. Even Belgisch. Nu dreigt ze te verworden tot een extreemrechtse partij als een andere, onaantrekkelijk voor de vele Vlamingen die in haar een krachtdadig alternatief zagen voor de jarenlange middelmaat van christendemocraten en liberalen.”

Onschuldige VN-tekst

Het is ver gekomen als zo'n partij haar eertijdse droomregering opblaast omwille van "een al bij al onschuldige VN-tekst", besluit Segers. "Dat zegt iets over die regering en het zegt iets over die partij. Ja, je kunt er dan uitstappen, uit die regering, beschaamd als je lijkt te zijn over haar realisaties, en je kunt ze zonder jou laten aanmodderen tot in mei. Maar moet je dan op begrip rekenen? Moet de kiezer dat normaal vinden, dat om welke reden dan ook deze regering in aflopende zaken gaat?"

"Hoe is het mogelijk dat de grootste partij van het land, die beschikt over een enorm budget om campagne te voeren en al meermaals bewezen heeft daar erg bedreven in te zijn, zo blundert?", vraagt Kris Vanmarsenille zich af in Gazet van Antwerpen. "Het verzet tegen het VN-migratiepact, de profileringsdrang en de arrogantie zijn de partij naar het hoofd gestegen."

Antwerpen

Volgens Vanmarsenille zal de crisis onvermijdelijk ook de coalitiegesprekken in Antwerpen bemoeilijken. Bart De Wever is voor haar "lelijk door de mand gevallen als grote verzoener". "De man die de oorlog met links wilde beëindigen en de verzoening predikte, toont met deze campagne al te weinig respect voor de diverse bevolking van zijn stad."

"De N-VA beleeft een diepe crisis", zo oordeelt Bart Sturtewagen in De Standaard over de "plotse radicalisering" van de partij over het migratiepact. "Sinds de tegenvallende verkiezingen van 14 oktober heeft ze haar glans van onaantastbaarheid verloren." De door velen verguisde sociale mediacampagne van N-VA bood premier Michel bovendien de kans de forcing te voeren en naar het parlement te stappen.

"De N-VA is er dan toch niet zo zeker van dat haar bij een val van de regering een riante overwinning wacht", besluit Sturtewagen. "Door in woord en beeld zo ver op te schuiven naar de rafelrand van het debat maakte ze de concurrentie wel duidelijk dat ze klaarstond voor een drieste, rechtse campagne. De ervaring van gisteren leerde haar dat ze tot dusver alleen Vlaams Belang in de kaart heeft gespeeld. Plots zijn snelle verkiezingen voor de N-VA de meest riskante optie."

Bart Haeck van De Tijd focust tot slot vooral op de gemiste kansen. Net als de werkgevers gisteren, benadrukt hij dat "het werk niet af is". Maar dat ligt voor Haeck niet enkel aan de huidige crisis, maar aan vier onderbenutte "verkiezingsloze hersteljaren". En die wijt hij net zo goed aan de CD&V-keuze voor de "linkerflank". Hoe de regering ten einde komt ligt nog open. "Maar dat ze niet meer normaal kan functioneren, is duidelijk.”

Meer over N-VA

politiek

verkiezingen