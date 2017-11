Krakers verlaten pand aan Gentse Stapelplein uit eigen beweging Sam Ooghe hr

14u25

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jeffrey Dujardin Het huis op het Stapelplein in Gent waar onlangs dertien Roma verbleven. De Roma die sinds het begin van deze maand een pand aan het Gentse Stapelplein kraakten, zijn gisteren vertrokken. Dat deden ze uit eigen beweging, want de nieuwe wetgeving is nog niet van toepassing.

Gisterenavond stelde HLN vast dat het gekraakte pand verlaten was. "In de voormiddag waren die mensen er nog", vertelt de eigenaar. "Ze moeten gisteren dus overdag vertrokken zijn." Waarom de krakers het pand verlieten, is niet duidelijk. "Wij hebben er alvast niets mee te maken. We hebben de normale procedure gevolgd via de vrederechter, dus het is niet zo dat de krakers snel weg moesten. We konden nog steeds relatief weinig doen", aldus de eigenaar.

Nieuwe wetgeving

De nieuwe wetgeving rond kraken bij onbewoonde panden - het pand aan het Stapelplein was volgens parket en politie onbewoond - is sinds vorige week van kracht. Ze is evenwel nog niet van toepassing op de krakers van het Stapelplein, omdat hun inbreuk dateert van voor de publicatie van de wet, en de wetgeving werkt niet retroactief.

De politie adviseerde de eigenaar om de deur zo snel mogelijk slotvast te maken.