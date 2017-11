Krakers nog niet weg uit Brussels Hotel Astrid ondanks ontruimingsbevel ADN

16u09

Bron: Belga 0 BELGA De zowat negentig krakers van het collectief La Voix des Sans-Papiers verblijven nog steeds in het leegstaande Brusselse Hotel Astrid, dat ondanks een bevel om het gebouw vandaag te verlaten. De opeising van gebouw die de Stad Brussel met erfpachter Borealis Hotel Group overeenkwam, loopt af op 1 november, maar er wordt voorlopig geen verdere actie ondernomen.

De sans-papiers bezetten het hotel sinds midden september en hadden eigenlijk al op 25 september het gebouw moeten verlaten. Dat ontruimingsbevel werd uiteindelijk niet uitgevoerd vanwege een te kleine politieaanwezigheid. De Stad Brussel bekwam vervolgens een opeising tot gebouw waardoor de sans-papiers tot 1 november in het hotel konden blijven. Toch zijn er woensdag nog steeds een negentigtal krakers aanwezig in het Hotel Astrid en wordt zij voorlopig niet aangemaand om te vertrekken.

"We hopen dat de ontruiming zo goed mogelijk verloopt, conform de afspraken en in het belang van iedereen", klinkt het bij de woordvoerster van burgemeester Close. Bij de politie van de Stad Brussel vernam Belga dat er geen weet is van ontruimingsacties. Het collectief La Voix des Sans-Papiers laat weten dat het een beroep heeft aangetekend tegen de ontruiming en tegen morgen op een besluit hoopt. "Als de politie langskomt zullen we vrijwillig het hotel verlaten", vertelt Modou, lid van het collectief. "We zijn hier met vrouwen, kinderen en oudere mensen en dus willen we het risico niet lopen op een confrontatie met de politie."