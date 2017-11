Krakers in Gent gedagvaard voor klemrijden en bedreigen van cameraploeg ep

14u07

Bron: Belga 0 Sam Ooghe Eén van de krakers voor het pand op het Gentse Stapelplein. De Roma die begin november een woning aan het Stapelplein in Gent kraakten en het pand vorige week vrijwillig verlieten, zijn gedagvaard voor onder meer het klemrijden en bedreigen van een cameraploeg van de VRT. Dat meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen vandaag.

De lokale politie stelde vorige week dinsdag vast dat de krakers het pand aan het Stapelplein verlaten hadden. Ze hadden de woning volgens de lokale politie "redelijk netjes" achtergelaten, maar volgens de eigenaar leek het op een stort.

Het pand was gekraakt voor de nieuwe strengere kraakwet op donderdag 16 november in werking trad. De politie kon de groep niet uit de woning zetten omdat het kraken van een onbewoond pand onder de vorige wetgeving niet strafbaar was. Nu is het dat wel, maar de eigenaar diende geen strafklacht in, waardoor de Roma niet vervolgd worden voor inbreuken op de kraakwet.

Bedreigingen

Ze worden wel voor andere feiten vervolgd, nadat een televisieploeg van de VRT agressief benaderd was. Het gaat om kwaadwillige belemmering van het verkeer door het klemrijden van de cameraploeg, het uiten van bedreigingen, en diefstal van gas, water en elektriciteit. De krakers moeten zich op 14 december verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Gent.

Het pand werd in de nacht van 3 op 4 november nog bestormd door een twintigtal gemaskerde mensen. Het gerechtelijk onderzoek naar die raid loopt nog, zegt het parket.