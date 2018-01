Krakers die cameraploeg bedreigden riskeren celstraffen Beklaagden niet aanwezig in rechtbank Wouter Spillebeen

14u34

Bron: Eigen berichtgeving 4 VRT De krakers die het leegstaande pand aan het Stapelplein in Gent in november bezetten en een cameraploeg van de VRT bedreigden toen die er wilde komen filmen, zijn deze middag voor de correctionele rechter verschenen. De beklaagden waren echter niet aanwezig op de zitting.

Ze staan niet terecht voor het kraken zelf. Toen zij in het pand waren, was de nieuwe krakerswet nog niet in werking getreden.

De beelden van de twee krakersfamilies die de cameraman en de klankman van de VRT omsingelden terwijl die in hun bestelwagen schuilden, gingen overal rond. Het voertuig van de journalisten kon niet wegraken omdat een kraker zijn wagen op de openbare weg had geplaatst en zo de doorgang belette. “De situatie was zeer bedreigend. De krakers voelden zich opgejaagd, maar ze hebben de feiten wel gepleegd”, opperde de procureur.

De man die met zijn auto de weg versperde, riskeert een celstraf van zes maanden en een boete van 600 euro. Voor de anderen is vier maanden cel gevorderd en een boete van 600 euro.

"Echt bedreigd?"

De advocaten van de twee families die illegaal in het huis woonden, betwijfelen of er wel echt sprake is van een bedreiging. “Het enige wat gebeurd is, is het proberen open te trekken van een autodeur. Er is geen gebaar gemaakt alsof ze de cameraman en de klankman wilden doden of slaan”, klinkt het. “Zou u dit dan niet als bedreigend ervaren?” antwoordde de procureur, die vasthield aan de kwalificatie dreiging tot aanslag op een persoon.

De krakers moeten zich ook verantwoorden voor de diefstal van nutsvoorzieningen. Tijdens hun verblijf in het pand gebruikten ze gas, water en elektriciteit. “Ten nadele van wie was dat?”, vragen de advocaten zich af, aangezien er door een verkoop onduidelijkheid is over wie nu de echte eigenaar van het pand is. Het gaat volgens de verdediging over minieme hoeveelheden. De advocaten vragen voor alle beklaagden de vrijspraak, een verklaring van onontvankelijkheid van de strafvordering of de opschorting van straf.

De krakers waren zelf niet aanwezig in de rechtbank. Volgens advocaat Nicholas De Mot, die verschillende beklaagden vertegenwoordigt, is dat door een miscommunicatie tussen de stadsdiensten en de beklaagden.