Kraken vanaf nu echt strafbaar ADN

21u20

Bron: Belga 1 photo_news De Kamer heeft vandaag een wetsvoorstel goedgekeurd dat kraken strafbaar maakt. Met hun tekst willen de meerderheidspartijen dat de politie sneller kan optreden tegen de krakers van een bewoond huis. Voor onbewoonde paden zal kraken een klachtmisdrijf worden, dat strafrechtelijk kan worden beteugeld. De meerderheidspartijen en Vlaams Belang stemden voor, sp.a en Ecolo-Groen onthielden zich, terwijl PS, cdH, DéFI en PVDA op de rode knop duwden.

Het voorstel kwam in een stroomversnelling na enkele opvallende kraakgevallen in Gent. Onder meer een koppel dat een tijdje in het buitenland verbleef, moest lijdzaam toezien hoe hun woonst was ingenomen. De politie kon niet optreden, volgens de Gentse burgemeester Daniël Termont omdat het wettelijk kader daarvoor ontbrak.

Onmiddellijk optreden

De wettekst maakt een onderscheid tussen het kraken van bewoonde en niet-bewoonde panden. Het bezetten van een woning die zichtbaar bewoond is, wordt strafbaar en de politie zal onmiddellijk kunnen optreden. Ook de burgerlijke procedure wordt versterkt, waarbij de rol van de vrederechter groter wordt en waarbij die procedure ook sneller kan worden afgewerkt.

Daarnaast zal voor onbewoonde panden kraken een klachtmisdrijf worden, dat strafrechtelijk beteugeld kan worden als de rechtmatige eigenaar een klacht indient. Bij een klacht door een benadeelde zal de procureur een procedure kunnen starten om de krakers uit het pand te laten verwijderen. Voordien kon de eigenaar enkel via een procedure voor de vrederechter de uitzetting van de krakers bekomen, maar dat kon zeer lang aanslepen.

Het debat spitste zich opvallend veel toe op het beleid in Gent en op burgemeester Daniel Termont (sp.a). Die had zich kritisch uitgelaten over de nieuwe wet, wat hem niet in dank werd afgenomen op de meerderheidsbanken. Bijvoorbeeld Egbert Lachaert (Open Vld) viel in de loop van de dag fors uit naar de burgemeester.

Eerst 11 j lang gedoogbeleid kraken voeren en als @DeKamerBE wet maakt, zeggen dat wet niet streng genoeg is Dat kan i #Gent @DanielTermont Veli Yüksel(@ veliyuksel) link

Veli Yüksel (CD&V) daagde Annick Lambrecht (sp.a) uit amendementen in te dienen in lijn met de kritiek van Termont, maar dat gebeurde niet. Sp.a stemde ook niet tegen, maar onthield zich bij de stemming, omdat de partij het niet eens is met de aanpak van de onbewoonde panden, net als de groenen trouwens. De discussie ontlokte bij PS'er Eric Thiébaut de opmerking dat de Gentse gemeenteraad zich niet in de Kamer moet afspelen.