Kraken is donderdag eindelijk strafbaar: de nieuwe wet helemaal uitgelegd FT

De bewoners van een huis in de Holstraat in Gent waren op reis naar Vietnam toen in hun leegstaande woning Roma's trokken. De Gentenaars kijken er als het ware reikhalzend naar uit: de nieuwe kraakwet. Vanaf donderdag kunnen ze bij de politie terecht om klacht in te dienen, "conform de nieuwe regels". Sommigen spreken echter van een doekje voor het bloeden. Want krakers krijgen nog altijd acht dagen de tijd om een onbewoond pand te verlaten. Dit zegt de wet.

Gisteren nog bleek in Gent opnieuw een woning gekraakt. Het huis is sinds augustus niet meer bewoond, maar wel bemeubeld. Een kuisploeg die het pand kwam poetsen omdat de eigenares zaterdag een kijkdag organiseert voor potentiële kopers, stootte plots op een groep Roma. Net als bij de gekraakte woning in de Holstraat - in maart van dit jaar - en die in de Provenierstersstraat, de Peperstraat en de Sint-Jacobsnieuwstraat mocht én kon de politie niet optreden. Reden? De huizen waren op dat moment onbewoond.

De krakersproblematiek deed de gemoederen verhitten. En dus moest kraken zo snel mogelijk strafbaar worden zodat politie en vrederechter ook zo snel mogelijk konden optreden. In allerijl werd een nieuwe wet opgesteld, in samenspraak met minister van Justitie Koen Geens (CD&V), maar de invulling had aanvankelijk toch wat voeten in de aarde. Nu donderdag treden de nieuwe regels eindelijk in werking.

1. Wordt een bewoond pand gekraakt?

Zitten er krakers in een bewoond pand, dan worden de bezetters ter plaatse van hun vrijheid beroofd, meegenomen en verhoord. Nadien nemen parket en onderzoeksrechter een beslissing. De krakers plegen huisvredebreuk en riskeren maximaal twee jaar celstraf. Belangrijk: het volstaat niet om een domicilie te hebben in een huis om van een bewoond pand te kunnen spreken. Er moeten aanwijzingen zijn dat er ook daadwerkelijk iemand leeft - ook een tweede verblijf dat ingericht is, kan als bewoond worden gezien. Er is echter al heel wat inkt gevloeid over wat een pand nu precies bewoond maakt of niet. Die richtlijn is nog niet helemaal vastgelegd. (lees door onder de foto)

Het huis op het Stapelplein in Gent waar onlangs dertien Roma verbleven. Volgens de eigenaars was het huis bewoond, volgens de politie niet. Is een pand effectief bewoond, dan houdt de politie de krakers onmiddellijk aan. Ze worden dan vervolgd en riskeren boetes en celstraffen.

2. Wordt een onbewoond pand gekraakt?

Is het pand onbewoond? Dan kan je als eigenaar of huurder net zoals vroeger naar de vrederechter stappen om de 'uithuiszetting' van de kraker te bevelen. Dat kan binnen de tien dagen, maar kost dus tijd en geld.

In de nieuwe wet is het echter ook mogelijk onmiddellijk klacht in te dienen bij de politie. Zij gaan na of het pand bewoond is, het parket kan in tussentijd een ontruimingsbevel opmaken dat aan de woning wordt geplakt. Bij een formele klacht worden alle krakers uitgenodigd voor een verhoor op korte termijn. Ze krijgen de kans om binnen een paar uur het pand vrijwillig te verlaten. Wanneer ze daartoe aanzet geven, blijft de politie om hun vertrek ook daadwerkelijk vast te stellen. Alle krakers krijgen sowieso acht dagen de tijd om een nieuwe opvangplaats te zoeken.

Zitten de krakers er na die periode nog , dan wordt het ontruimingsbevel uitgevoerd en wordt de groep uit de woning gezet. Kanttekening: de krakers kunnen tegen het ontruimingsbevel van het parket nog beroep aantekenen bij de vrederechter. Gebeurt dat, dan wordt de termijn tot uitzetting verlengd tot maximaal twintig dagen. Dat laat een vrederechter de kans om een beslissing te nemen. Wordt de kraker uiteindelijk toch vervolgd - omdat hij na de negatieve uitspraak van de vrederechter weigert het pand te verlaten - dan riskeert hij maximaal één maand cel.

Afschrikken

Ook belangrijk om weten: er was al een wet die woonstschennis bestrafte, maar de krakers in Gent 'glipten door de mazen van het net'. Wie in een huis woont, is automatisch beschermd in zijn woonst, maar de stad vond dat óók krakers die bescherming genoten omdat ze in een onbewoond pand tegen niemand huisvredebreuk pleegden. De nieuwe wet wil krakers in de toekomst afschrikken en zegt nu duidelijk dat "het bezetten van een pand (bewoond of niet), zonder toestemming van de bewoners, via inbraak, inklimming of valse sleutels sowieso een strafbare daad is".