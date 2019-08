Krachtige windhoos richt ravage aan in gemeente aan grens tussen België en Luxemburg HR

09 augustus 2019

20u26

Bron: La Libre Belgique, Noodweerbenelux, L'Essentiel 212 Weernieuws Een krachtige windhoos heeft vanavond omstreeks 17.30 uur zware schade aangericht in de buurt van de grens tussen België en Luxemburg. Onder meer in Pétange (Luxemburg), vlakbij de grens, werden daken en auto’s beschadigd, en bomen uitgerukt. De beelden van het rondvliegend puin zijn indrukwekkend. “Zoiets zagen we nooit eerder”, zeggen getuigen.

“In de late namiddag werd Luxemburg getroffen door een windhoos”, meldt Noodweerbenelux. “Het onweer trok over het zuidwesten van Luxemburg en richtte forse schade aan in de gemeente Pétange. Op de beelden kunnen we rondvliegend puin waarnemen en ook de schade aan huizen en wagens is enorm. Een weerstation in de buurt registreerde windstoten tot 130 km/u.”

Verstopt in kelder

“Zoiets hadden we nog nooit gezien”, vertelden getuigen aan L’Essentiel. Volgens de Luxemburgse krant raakten verschillende personen lichtgewond. “We zagen metalen platen in het rond vliegen. We verstopten ons in de kelder”, vertelt een inwoner. De krant Tageblatt meldde dat zes mensen lichtgewond raakten en dat veel bomen en elektriciteitspalen zijn omgewaaid.

De hulpdiensten hebben een crisiscentrum ingericht waar inmiddels honderden telefoontjes zijn binnengekomen. Vooral in de plaatsen Kaerjeng, Petange en Rodange is veel schade. In veel straten liggen bomen en materiaal dat van huizen is gewaaid. Een inwoonster van Petange zei dat alle bomen in haar tuin zijn ontworteld.

Supercell

“Vermoedelijk gaat het hier om een supercell”, zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux. “Dat is een bijzondere krachtige onweersbui die extreme weerfenomenen kan veroorzaken. Op volgend filmpje zien we zelfs de vorming van meerdere vortices/wervelingen. Hierdoor kan de wind nog heviger uitpakken en zijn windstoten tot 150 km/u of meer niet uitgesloten. Dit komt overeen met de actuele schade die we nu kunnen waarnemen.”

Pétange is een gemeente in het Luxemburgse kanton Esch-sur-Alzette en ligt op ongeveer twee kilometer van Aubange, een stad in België met ongeveer 17.000 inwoners.