Krachtige windhoos richt ravage aan in gemeente aan grens tussen België en Luxemburg HR

09 augustus 2019

20u26

Bron: Meteo ZuidWest, La Libre Belgique 26 Weernieuws Een krachtige windhoos heeft vanavond omstreeks 17.30 uur zware schade aangericht in de buurt van de grens tussen België en Luxemburg. Onder meer in Pétange (Luxemburg), vlakbij de grens, werden daken beschadigd. De beelden zijn indrukwekkend.

“In de late namiddag werd Luxemburg getroffen door een windhoos”, meldt Noodweerbenelux. “Het onweer trok over het zuidwesten van Luxemburg en richtte forse schade aan in de gemeente Pétange. Op de beelden kunnen we rondvliegend puin waarnemen en ook de schade aan huizen en wagens is enorm. Een weerstation in de buurt registreerde windstoten tot 130 km/u.”

Gewonden

Pétange is een gemeente in het Luxemburgse kanton Esch-sur-Alzette en ligt op ongeveer twee kilometer van Aubange, een stad in België met ongeveer 17.000 inwoners. Of er ook gewonden zijn, is nog niet duidelijk.