Kraanwagen stort van brug op E25 in Sprimont

14 oktober 2020

01u29

In Sprimont, in de provincie Luik, is gisteravond een vrachtwagen van een brug gestort. De bestuurder raakte geklemd onder het voertuig. Volgens La Meuse is de man overleden.