Kraanwagen rijdt in op file: tankwagen verliest lading melk, E34 richting kust volledig afgesloten Wouter Spillebeen

07 mei 2018

16u38

Een kraanwagen is deze namiddag rond 15 uur in volle vaart ingereden op een file op de E34 ter hoogte van Oosteeklo richting Knokke.

De bestuurder van de kraanwagen merkte vermoedelijk de file te laat op. Hij probeerde die nog te ontwijken door rechts op de pechstrook te gaan, maar raakte toch een bestelwagen en een auto. Hij knalde ook in volle vaart op een tankwagen vol melk, die open scheurde. De melk kwam over de rijbaan terecht.

De kraanwagen kwam tot stilstand ter hoogte van de verkeerslichten aan de Stroomstraat. De chauffeur zat gekneld in zijn cabine en moest door de brandweer bevrijd worden. “Dat ging uiteindelijk nog vrij vlot”, klinkt het bij de brandweer. “De chauffeur was nog bij bewustzijn. Hij is onder begeleiding van de MUG naar het UZ in Gent gebracht.” Hoe ernstig de verwondingen zijn, is voorlopig nog onduidelijk.

De E34 is in de richting van Knokke volledig afgesloten. Via de Hazelarenhoek is een omleiding voorzien. Er is doorgaand verkeer.