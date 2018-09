Kraanwagen kantelt tijdens dakwerken en valt op woning: huis onbewoonbaar

In Tisselt bij Willebroek is een kraanwagen op het dak van een woning langs de Zieldonklaan gevallen. Er vielen als bij wonder geen gewonden. De bewoner was thuis maar kon zich tijdig in veiligheid brengen. De straat is afgesloten, brandweer en politie zijn ter plaatse.