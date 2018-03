Kraanwagen door middenberm: A12 pas na 10 uur opnieuw vrijgegeven jv

07 maart 2018

06u23

Bron: eigen berichtgeving 563 Op de A12 is vandaag omstreeks 15.30 uur de kraanwagen die door de middenberm was gegaan ter hoogte van discotheek Carré na meer dan 10 uur verwijderd kunnen worden. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De snelweg was al die tijd volledig afgesloten richting Antwerpen, het verkeer kon alleen door langs de parking van Carré. De weg kan nu dus eindelijk weer worden vrijgegeven.

Omdat het takelen van de kraanwagen een bijzonder lastig karwei zou zijn, besloten de hulpdiensten eerst te proberen de banden van het voertuig voldoende te herstellen om het te kunnen wegrollen. Dat is uiteindelijk niet gelukt, waardoor een takeling met behulp van een dieplegger de enige optie was. De weg was door het ongeval dan ook volledig versperd van 4.30 uur tot 15.30 uur.

In de staart van de file die was ontstaan, gebeurden nog verschillende kleinere aanrijdingen. "De staart van de file achter het ongeval bevindt zich net na een helling en blijkbaar hebben verschillende chauffeurs zich daardoor al laten verrassen", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. "Er zijn geen ernstige ongevallen gebeurd, maar wel enkele kleinere incidenten. De politie leidt het verkeer daarom nu van de snelweg af in Londerzeel-Industrie, om vervolgens langs de Technologielaan twee kilometer verder weer de snelweg op te rijden. Je komt er nog steeds achter het ongeval aan Carré terecht, maar het is een pak veiliger."

Nog richting Brussel was er een kleiner ongeval met een motorrijder die onderuitging. De bestuurder werd overgebracht naar het ziekenhuis. Er lag zand op de rechterrijstrook richting Brussel, waarvan niet duidelijk hoe het er terechtkwam. Maar ook daar moesten ter hoogte van Londerzeel-industrie aanvankelijk twee rijstroken richting Brussel worden afgesloten.

Van Brussel naar Antwerpen? Neem de #E19, want door een ongeval in Londerzeel-Industrie is er grote hinder op de #A12. Daar is in alle vroegte een kraanwagen door de middenberm geknald. File groeit, ruim 20min aanschuiven richting Antwerpen. pic.twitter.com/YMi9lKFZKC Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

#A12 UPDATE In Londerzeel is enkel de linkerrijstrook nog versperd richting Brussel. Richting Antwerpen is de weg nog volledig versperd. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

#A12 Update hinder Londerzeel-Industrie → Brussel: er zijn 2 rijstroken versperd. Van Antwerpen naar Brussel via E19.

Mijd in beide richtingen de A12 tussen Londerzeel en Willebroek!! Info: https://t.co/zGcDG2YAQR pic.twitter.com/gptBneBjYH Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

#A12 Ongeval thv Londerzeel-Industrie richting Antwerpen. De snelweg is versperd maar het verkeer kan via een parallelweg rijden. Brussel → Antwerpen via E19. Mijd de ruime omgeving indien mogelijk! Meer info: https://t.co/5Fe0kD9e4y pic.twitter.com/3W0sEc7Mde Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link