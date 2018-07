Kraanwagen beschadigt bovenleiding: spoorverkeer tussen Lokeren en Dendermonde onderbroken Redactie

21 juli 2018

10u19

Bron: Belga 2 Het spoorverkeer tussen Lokeren en Dendermonde, op lijn 57, is sinds zaterdagochtend onderbroken, zo meldt spoorwegbeheerder Infrabel. Oorzaak is de doortocht van een vrachtwagen met kraanarm aan een overweg in de Brandstraat in Lokeren.

De kraan raakte de spoorleiding, die over 300 meter beschadigd werd. "De schade is aanzienlijk, mogelijk zullen de herstellingswerkzaamheden verschillende dagen in beslag nemen", waarschuwt woordvoerster Leslie Buyle van Infrabel. De spoorwegen hebben een vervangende busdienst ingelegd.

Het ongeval deed zich iets voor 7 uur voor. De chauffeur van de vrachtwagen zou niet hebben gemerkt dat hij de bovenleiding had geraakt en reed naar verluidt nog tientallen meters voort. "De schade is aanzienlijk. Niet alleen de kabel moet hersteld worden, maar er zijn ook verschillende palen scheefgetrokken. Enkele daarvan zullen mogelijk vervangen moeten worden", aldus de woordvoerster van Infrabel. Naar verwachting zullen de herstelwerkzaamheden het hele weekend in beslag nemen en misschien ook nog enkele dagen nadien.

Tot dan wordt een vervangende busdienst ingelegd tussen Lokeren en Dendermonde. "Het gaat om een enkelvoudige spoorlijn en dus blijft de hinder beperkt tot die verbinding", aldus Buyle. Op lijn 57 rijdt ongeveer één trein per uur.

De woordvoerster wijst erop dat dergelijke ongevallen, waarbij vrachtverkeer een bovenleiding raakt, zich gemiddeld één keer per maand voordoen op het Belgische spoorwegennet. "We roepen de chauffeurs op om waakzaam te zijn, maar toch gebeurt dit nog vrij vaak."