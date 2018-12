Kraan valt om in Roeselare: rijksweg mogelijk nog tot morgen versperd kg

11 december 2018

11u04

Bron: Belga 0 Bij de werken aan het ziekenhuis AZ Delta in Roeselare is vanochtend een kraan omgevallen. Dat meldt de politiezone RIHO. Het werktuig verspert twee rijstroken van de rijksweg in de richting van Izegem. Alle verkeer moet omrijden.

Bij een manoeuvre is de kraan in een greppel terechtgekomen waardoor het gevaarte omviel en op de N36 is beland. De kraanman raakte lichtgewond.



Door het obstakel is de rijweg in de richting van Izegem volledig versperd. Vermoedelijk zal het nog tot morgenochtend duren vooraleer de twee rijstroken weer vrij zijn.



"We raden het verkeer aan om afrit 6 van de E403 te vermijden. Omrijden kan via afrit 7 en 8 of via de N32", vertelt Carl Vyncke van politiezone RIHO.



Langs de rijksweg bouwt het ziekenhuis AZ Delta een gloednieuwe campus. Om het nieuwe ziekenhuis bereikbaar te maken, wordt al een hele tijd gewerkt aan de herinrichting van het kruispunt N36 - Kwadestraat in Roeselare. Het einde van de werken is voorzien voor het bouwverlof van 2019.

