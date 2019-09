KPN zet een streep door aanstelling topvrouw Dominique Leroy TT JV

30 september 2019

07u39

Bron: Belga 40 KPN zet een streep door de beoogde aanstelling van Dominique Leroy als topvrouw, zo meldt KPN vanochtend.

“De duurtijd van de procedures door de autoriteiten in België met betrekking tot Leroy is onduidelijk en onvoorspelbaar”, meldt KPN. De raad van toezicht van KPN geeft aan dat die onzekerheden rond timing niet in het belang zijn van KPN en zijn aandeelhouders, klinkt het.

Die lopende procedures gaan over het feit of Dominique Leroy al dan niet schuldig is aan handel met voorkennis. Haar eerste contacten met het Nederlandse telecombedrijf KPN - waar Leroy een veelvoud zou verdienen van wat ze bij Proximus kreeg - dateerden van eind juni. Een maand later zou het al om een formele sollicitatie gegaan zijn.

De topvrouw van de Belgische telecomoperator gaf op 25 juli de opdracht om een aandelenpakket van Proximus ter waarde van 285.000 euro te verkopen op 1 augustus. De Belgische financiële waakhond FSMA en het openbaar ministerie doen onderzoek naar die transactie, omdat er mogelijk sprake is van handel met voorkennis.

“Dit was een moeilijke beslissing voor de raad van toezicht gezien het parcours van Dominique Leroy als een erg geslaagde topvrouw”, zegt Duco Sickinghe, voorzitter van de raad van toezicht. “Maar de onzekerheid rond timing resulteert in een situatie die door de raad van toezicht beschouwd wordt als niet in het belang van KPN. We wensen haar het beste.”

Een bijzondere aandeelhoudersvergadering van maandag 28 oktober wordt geannuleerd. Joost Farwerck blijft tijdelijk de positie van voorzitter op zich nemen. De toezichtsraad van KPN verwacht binnenkort verdere mededelingen te doen.

Leroy had bij KPN Maximo Ibarra op moeten volgen. Eind oktober zou het telecombedrijf beleggers bijpraten over de voorgenomen benoeming. Deze bijeenkomst gaat niet door.

Oef. KPN wil Leroy niet langer als ceo. Ze wordt in België onderzocht omdat ze mogelijk aandelen met voorkennis heeft verkocht. Daar wil KPN allemaal niets mee te maken hebben. pic.twitter.com/JLSCq0hFl5 Rens Blom 📱(@ Rens_Blom) link