Koudste 17e maart sinds 1909 ADN

17 maart 2018

17u17

Bron: Belga 15 Met een maximumtemperatuur van 2,3 graden Celsius in Ukkel wordt vandaag 17 maart 2018 de koudste 17 maart sinds 1909, toen 2,7 graden werd opgetekend. Dat meldt weerman David Dehenauw.

De maximumtemperatuur werd overigens kort na middernacht opgetekend. "Het is geen absoluut record, maar als dagrecord geeft het aan dat de temperatuur abnormaal laag is." Ook morgen is een dagkouderecord mogelijk als we onder de 3,0 graden uit 1939 blijven.