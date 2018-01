Koude zaterdag met hier en daar smeltende sneeuw hr

19 januari 2018

18u20

Bron: Belga, KMI 0 Vandaag krijgen we vanaf de Franse grens smeltende sneeuw of regen. In de Ardennen gaat het sneeuwen. De maxima liggen rond 2 graden, meldt het KMI.

Komende nacht blijft het in de Ardennen vaak bewolkt met kans op nog wat sneeuw. In de rest van het land wordt het dan droog met opklaringen, die tijdelijk breed kunnen zijn. De minima liggen tussen 0 en -4 graden in de Ardennen, tussen -1 en +1 graad in het centrum en tussen +1 en +3 graden in de kuststreek. De wind waait zwak tot soms matig uit het westen tot het noordwesten in het binnenland en matig uit het noordwesten aan zee.

Morgenochtend is het droog met veel lage bewolking in Hoog-België en vrij veel hoge wolken in de rest van het land. Geleidelijk verschijnt er overal middelhoge bewolking. Naar het einde van de dag toe bereikt een storing het westen van het land en de gebieden in de buurt van de Franse grens. 's Avonds bereikt ze ook de andere regio's. De eerste neerslag valt waarschijnlijk als smeltende sneeuw (of sneeuw ten zuiden van Samber en Maas), om daarna over te gaan in matige regen. De maxima liggen tussen -1 graad in de Hoge Venen en +4 of +5 graden in het westen en het centrum van het land.

