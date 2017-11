Kost van miswijn in kathedraal Ieper stijgt van 116 naar 1.500 euro per jaar KVDS

11u28

Bron: vrt NWS 4 RV De miswijn is duur volgend jaar in Ieper. De geestelijkheid in Ieper houdt van kwaliteit. Dat doet de begroting van volgend jaar toch vermoeden, zo schrijft de Krant van West-Vlaanderen. Want daarin wordt maar liefst 1.600 euro uitgetrokken voor miswijn. Ter vergelijking: vorig jaar werd amper 116 euro uitgegeven.

Philip Bolle (sp.a) bracht het punt gisteravond onder de aandacht tijdens de gemeenteraad in de West-Vlaamse stad. “In 2016 werd er voor de aankoop van miswijn 116 euro uitgegeven. Voor 2017 staat er 800 euro gebudgetteerd en voor 2018 stijgt het naar het astronomische bedrag van 1.500 euro. Is de deken van plan om in een wijnkelder te investeren?"

Navragen

Het gemeentebestuur belooft de zaak in te kijken. "Ik zal het navragen", zei schepen Dieter Deltour (CD&V) nog tijdens de gemeenteraad. "We verwachten inderdaad correcte cijfers."