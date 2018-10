Kosovaarse muzikant uit Maaseik veroordeeld voor wietplantage op zolder kv

10 oktober 2018

16u46

Bron: Belga 0 Een Kosovaarse muzikant uit Maaseik is door de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld tot een gevangenisstraf met uitstel van achttien maanden en een boete van zesduizend euro, nadat er bij hem thuis een cannabisplantage was gevonden. Tienduizend euro van de vermoedelijke winst die de man gemaakt zou hebben, werd verbeurd verklaard.

Na de geboorte van zijn eerste kind in 2016 hadden de Kosovaar en zijn vrouw het moeilijk om de eindjes financieel aan elkaar te knopen. De man vond geen werk en buiten de optredens die hij deed met zijn band, verdiende hij niet genoeg om rond te komen.

Na een optreden in een sishabar in Roermond kreeg hij het voorstel om een cannabisplantage op te zetten in zijn woning. Enkele Nederlanders boden, in ruil voor de eerste oogst, aan om de plantage te komen installeren op zijn zolder. Toen de Nederlanders de plantage kwamen opbouwen, stuurde hij zijn vrouw weg en verbood hij haar daarna om nog op zolder te komen.

Elf maanden later viel de politie het huis binnen, nadat ze een tip hadden gekregen. Tijdens de huiszoeking vonden ze een plantage van 280 planten. Volgens het parket waren er vier oogsten geweest, waarvan er maar één gelukt was. Die had vermoedelijk een waarde van 31.500 euro. Daarvan werd 10.000 euro verbeurd verklaard.

Zijn vrouw stond ook terecht voor de plantage, maar zij werd vrijgesproken, omdat niet kon bewezen worden dat ze wist dat er een plantage in de woning was.