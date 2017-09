Kortste kraak ooit: zeventien Roma kraken woning en vertrekken acht uur later

Sabine Van Damme

17u05

Bron: Eigen Berichtgeving

3

Het is niet de eerste keer dat Roma een woning kraken in Gent, eerder gebeurde dit ook al in de Holstraat

In Gent hebben 17 Roma een woning aan de Coupure Rechts gekraakt. Dat gebeurde vanmorgen vroeg. De buren hadden al snel door dat er iets niet klopte in nummer 78, want een week of drie geleden was de huurder daar vertrokken. Plots was er lawaai. Bleek dat een groep Roma het glas uit de voordeur had geslagen, waarna ze het slot forceerden en de woning - die piekfijn in orde staat - binnendrongen.