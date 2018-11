Kortsluiting aan neonverlichting leidt tot ontruiming stripteasebar mvdb

06 november 2018

13u57

Bron: TV Limburg - Het Belang van Limburg 0 De stripteasebar en privéclub Hot Spot aan de Tongersesteenweg in Ordingen (Sint-Truiden) moest gisteravond laat even ontruimd worden voor rookontwikkeling aan de gevel, zo meldt TV Limburg en Het Belang van Limburg.

Boosdoener was kortsluiting aan de neonverlichting. De brandweer van hulpverleningszone Zuid-West Limburg kwam iets voor middernacht ter plaatse en kon erger voorkomen. De brandweer nam een stukje van de dakbedekking weg om alle risico’s op opflakkering van het vuur uit te sluiten. Het is niet bekend hoeveel personen in de privéclub aanwezig waren.