Kortrijkzaan Bjorn Delaire (38), de man van de honderd zwembaden-stunt, is overleden mvdb

12 maart 2018

10u55

Bron: KWV - Eigen berichtgeving 481 Bjorn Delaire (38) uit Kortrijk, die afgelopen zomer in honderd zwembaden zwom, is afgelopen weekend overleden. Dat meldt de Krant van West-Vlaanderen maandag.

Delaire raakte vijf jaar geleden door een motorongeval verlamd vanaf de middel. Dat weerhield hem er niet van om zijn levenslust te temperen. De graag geziene Delaire postte in de snikhete dagen van juni 2017 op zijn Facebookpagina: "Op zoek naar iemand met een zwembad. Je kent me nog niet, maar we worden de beste vrienden." De oproep leidde tot de ene uitnodiging na de andere.

Zwemmen was voor Delaire krachttraining: puur op armkracht bewoog hij zich verder. De watertherapie hield hem fit en lenig. Bjorn besloot om elke dag een ander zwembad te bezoeken, om zo nieuwe mensen te leren kennen. Hij maakte heel wat vrienden, die hem eind september kwamen aanmoedigen terwijl hij zijn honderdste duik nam. Samen met een begeleider ging hij toen aan het 'flyboarden', al zwevend hingen ze boven een zwembad in Wevelgem, een spetterende apotheose van de stunt.

20.000 euro

De honderd zwembaden-actie leidde tot een kalender die werd verkocht voor 'De Warmste Week.' Met dat initiatief haalde Delaire meer dan 20.000 euro op. De opbrengst ging geheel naar To Walk Again, de organisatie van de verlamde triatleet Marc Herremans en naar So Yes, een kledingmerk voor mensen met een fysieke beperking.

Deze ochtend raakte het nieuws bekend dat Delaire is overleden. Honderden mensen betuigden al hun steun op Facebook.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.