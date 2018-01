Kortrijkse ouders en leerlingen blokkeren steenweg: "De maat is vol!" Redactie

24 januari 2018

Ouders en leerlingen van Sint-Theresia blokkeerden vanmorgen even de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk. Ze zijn het beu dat de stad en het Gewest het zebrapad voor de ingang van de basisschool niet beveiligen, met bijvoorbeeld knipperlichten.

Er was in oktober 2017 een onderhoud met burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a), zonder resultaat volgens de misnoegde schooldirecteur Piet Demeurisse. Ook de vraag naar gemachtigde opzichters raakt niet ingevuld. Er is vrees voor ongevallen. Chauffeurs negeren er de zone 30 en rijden er tot 70 kilometer per uur, stoppen vaak niet voor het zebrapad of staan er gewoon op met hun voertuig. Er waren al enkele bijna-aanrijdingen.