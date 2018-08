Kortrijks raadslid Steve Vanneste neemt niet deel aan verkiezingen na racistische scheldtirade sam

03 augustus 2018

18u05 0 Kortrijks gemeenteraadslid Steve Vanneste, die bij de verkiezingen de derde plaats zou krijgen op de Vlaams Belang-lijst, neemt niet deel aan de verkiezingen. Dat meldt Vlaams Belang-lijsttrekker Wouter Vermeersch op Facebook.

Vanneste, die nu nog als onafhankelijke in de gemeenteraad zetelt, kwam de voorbije week in opspraak wegens een video. Hij gaat daarin racistisch tekeer tegen uitbaters en bezoekers van een nachtwinkel in Marke, vlak bij zijn woonplaats.



Vanneste was zichtbaar dronken en gooide hen allerlei verwijten naar het hoofd. “Onnozel stuk makak uit een of ander kutland”, “waar is je boerka, achterlijke koe”. Er volgen ook enkele bedreigingen: “Je moet zwijgen of ik sla op je muil” en “ik ken enkele Albanezen”.

Verklaring

"Ik heb mij verkeerd gedragen en wil niet dat wie dan ook hiervan slachtoffer wordt", klinkt het nu. "Daarom zal ik niet deelnemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ik wens mij te verontschuldigen bij de betrokken partijen die ondanks de overlast niet op zo’n manier dienden aangepakt te worden. Dat verdienden zij niet."

Vanneste haalt nog uit naar de pers en vraagt "alle partijen om terughoudendheid aan de dag te leggen en mijn persoonlijke levenssfeer te respecteren".

Klacht

De uitbater van de nachtwinkel en zijn moeder, die het filmpje maakte, hebben een klacht ingediend tegen Vanneste voor discriminatie en bedreigingen. Er loopt een onderzoek. Als er een veroordeling komt, kan dit gevolgen hebben voor zijn mandaat als gemeenteraadslid.