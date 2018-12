Kortrijk voert praktijktesten tegen discriminatie op huurmarkt in DDW

18 december 2018

14u45 2 Het nieuwe stadsbestuur van Kortrijk start met praktijktesten om discriminatie op de huurmarkt in te dijken. Ook Mechelen en Antwerpen spelen met dat idee.

Het was een eis van Open Vld en sp.a om een tandje bij te steken in de strijd tegen discriminatie op de huurmarkt. Op vraag van de kleinste coalitiepartner N-VA –die nationaal zeer sceptisch staat tegenover dit soort initiatieven- krijgt het kind echter niet de naam praktijktesten of ‘mystery calls’ maar discriminatietoets. Ook de modaliteiten werden flink ingeperkt. De Kortrijkse vastgoedsector zal een systeem van zelfregulering op poten moeten zetten en er wordt voorlopig niet aan ‘naming and shaming’ gedaan.

Concreet wordt de immosector verplicht om een wetenschappelijk bureau aan te stellen - bijvoorbeeld een universiteitsteam- dat betaald wordt door de stad. Dat bureau zal dan via steekproeven in de vorm van fictieve huuraanvragen controleren of Jan en Mieke meer kans maken op een huurwoning dan Mohammed en Nafi. “De resultaten worden meegedeeld aan het stadsbestuur en de sector”, staat te lezen in het Kortrijkse bestuursakkoord. “Er wordt niet ingegaan op individuele resultaten.” Zijn de resultaten negatief, dan wordt er een actieplan tegen discriminatie opgemaakt en volgt er een nieuwe meting. “Indien daaruit dat een individueel verhuurkantoor meermaals negatief afwijkt wordt er opgetreden volgens nader te bepalen modaliteiten”, luidt het.

Praktijktesten bestaan tot nu toe alleen in Gent, Mechelen maakt er straks werk van en ook in Antwerpen is het voorwerp van onderhandelingen tussen N-VA, sp.a en Open Vld. Dat Kortrijk op de kar springt, is geen toeval. Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wil zijn Mechelse collega Bart Somers achterna als verbinder van een zeer multiculturele stad.