Kortrijk heeft een coalitie: Van Quickenborne in zee met sp.a en N-VA Peter Lanssens

17 oktober 2018

19u34

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 5 Vincent Van Quickenborne, kopman van de Kortrijkse lijst Team Burgemeester, gaat in zee met sp.a en N-VA. De huidige coalitie blijft zo overeind, ondanks het verlies van N-VA bij de verkiezingen van zondag.

De 3-3-3 formule, met drie schepenen voor elke partij, blijft niet overeind. Team Burgemeester levert naast burgemeester Van Quickenborne drie schepenen, sp.a levert drie schepenen en N-VA twee.

Met deze coalitie wil de stad continuïteit en willen de drie partijen de lat nog wat hoger leggen, luidt het. Dat het zo lang duurde is omdat de coalitie meteen uitpakt met een tienpuntenplan, waarin de krachtlijnen voor de komende zes jaar, onder burgemeesterschap van Van Quickenborne, werden uiteengezet.

“Ik heb alle partijen gezien, maar er zijn drie partijen die een programma hebben dat het meest uitgebreid is en ambitie toont. Het is een keuze voor Kortrijk, niet tegen iets of iemand”, aldus Van Quickenborne.

