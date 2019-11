Kortgedingrechter spreekt zich binnen 14 dagen uit over terugkeer Syriëstrijders ttr

20 november 2019

13u59

Bron: belga 4 De Brusselse kortgedingrechter spreekt zich binnen de 14 dagen uit over het kort geding dat advocaten Abderrahim Lahlali en Mohamed Ozdemir hebben ingesteld in naam van een gewonde Syriëstrijder, drie moeders en hun tien kinderen. Die eisen dat de Belgische staat hen reisdocumenten zou bezorgen, zodat ze op een veilige manier naar België kunnen terugkeren. Volgens de Belgische staat kan de kortgedingrechter een dergelijke beslissing helemaal niet nemen.

De cliënten van de twee advocaten zijn drie vrouwen van Syriëstrijders, Nadia Baghouri, Jessie Van Eetvelde en Sabah Hammani, Syriëstrijder Adel Mezroui en hun tien kinderen, die tussen 6 maanden en 7 jaar oud zijn. De vrouwen en kinderen verblijven in vluchtelingenkamp Al-Hol, buiten de bufferzone die de Turken momenteel bezetten in Syrië. Mezroui zit in de Koerdische gevangenis in Al-Hasakah, zonder medische bijstand.

Bij de dagvaarding zitten medische verslagen van de kinderen, waaruit blijkt dat ze ernstig ondervoed zijn en chronische diarree hebben. Bij een jongen is de rechterarm geamputeerd.

Bijstand

De advocaten eisen dat de Belgische overheid de strijders een humanitaire en consulaire bijstand bieden door haar consulair personeel in te schakelen, afspraken te maken met de lokale autoriteiten en ngo's, en hen de reis- en identiteitsdocumenten zou bezorgen zodat ze naar België zouden kunnen reizen. Minstens wordt gevraagd dat België DNA-stalen zou afnemen zodat de afstamming van de kinderen kan vastgesteld worden. De eisers baseren zich daarvoor voornamelijk op de belangen van de kinderen.

"Die vrouwen en kinderen leven daar letterlijk op een vuilnisbelt, in tenten die niet winterklaar kunnen gemaakt worden", pleitten meester Özdemir en Lahlali. "De fysieke en morele integriteit van de kinderen loopt groot gevaar. België heeft het Kinderrechtenverdrag geratificeerd en dat moet samen gelezen worden met het EVRM zodat het directe werking heeft. De Belgische overheid is de enige die in staat is om een einde te maken aan de mensonterende situatie waarin de kinderen en hun moeders zich bevinden door hen reisdocumenten te bezorgen of uit de kampen te halen. Belgische onderdanen bevinden zich in gevaar, de Belgische staat moet hen bijstaan."

Kortgedingrechter

Volgens de Belgische staat kan de kortgedingrechter haar niet verplichten consulaire bijstand te leveren, omdat dat een discretionaire bevoegdheid is van de uitvoerende macht. Bovendien staat de juiste afstamming van de kinderen niet vast, die zou moeten vastgesteld worden door de familierechtbank of zelfs door de Syrische rechtbanken.

"Het Kinderrechtenverdrag heeft trouwens geen directe werking, de eisers kunnen zich er dan ook niet op beroepen", pleitte meester Patrik de Maeyer. "België heeft op Syrisch grondgebied ook geen enkele rechtsmacht."

Tenslotte is een repatriëring van de eisers materieel en praktisch volslagen onmogelijk, klonk het aan de zijde van de Belgische staat: "Daarvoor zouden we door de regio moeten trekken waar momenteel een gewapend conflict woedt, dat is niet doenbaar."