Kortgedingrechter buigt zich over over repatriëring IS-vrouwen en hun zes kinderen HR

27 juni 2018

14u05

Bron: Belga 0 Voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg is vandaag het kort geding gevoerd over de repatriëring van zes kinderen van twee Belgische IS-strijdsters. Die zitten samen met hun moeders in een Koerdisch gevangenenenkamp. Volgens hun advocaat Walter Damen bestaat het gevaar dat de vrouwen en hun kinderen binnenkort naar IS-gebied worden teruggebracht. De Belgische staat betwist dat risico en ziet bovendien niet hoe ze de kinderen kan repatriëren. De kortgedingrechter spreekt zich op 19 juli uit.

De twee IS-weduwen, Tatiana Wielandt (25) en Bouchra Abouallal (25), en hun kinderen werden in 2013 al een keer geëvacueerd uit Syrië. Nadat de twee vrouwen in Antwerpen waren bevallen, vertrokken zij opnieuw met hun kinderen naar Syrië. In maart 2018 werden ze door de Antwerpse correctionele rechtbank bij verstek nog tot vijf jaar cel veroordeeld. Beide vrouwen zijn begin dit jaar opnieuw bevallen, zodat het intussen over zes kinderen gaat, van wie de oudste 5 jaar is en de jongste net twee maanden.

"Het gaat zeker niet om geradicaliseerde jongeren", zegt meester Walter Damen. "Het gaat wel om kinderen die de Belgische nationaliteit hebben. België moet hen repatriëren, de minister van Justitie heeft zelf verklaard dat het onze plicht is. Bovendien waarschuwt de Staatsveiligheid ervoor dat het risico bestaat dat die vrouwen en kinderen naar IS-gebied teruggebracht worden." Die berichten worden vanuit Koerdische middens met klem tegengesproken, aldus de advocaat van de Belgische staat.

Oorlogsgebied

"Daarnaast kunnen die moeders niet voor de rechtbank iets komen eisen in naam van hun kinderen, die kinderen hadden zelf hun repatriëring moeten eisen. En de regering kan dan wel de intentie hebben om kinderen jonger dan 10 jaar te repatriëren, dat betekent nog niet dat een repatriëring zomaar kan afgedwongen worden. België kan in dat gebied niet zomaar gaan tussenkomen, het gaat om oorlogsgebied waar geen enkele overheid aanwezig is."