Kortgedingrechter buigt zich over eis Syriëstrijdster om terug te keren naar België kv

22 oktober 2019

18u27

Bron: Belga 12 Voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg vindt morgen een kortgeding plaats waarin een Syriëstrijdster reisdocumenten hoopt te verkrijgen voor zichzelf en haar twee kinderen. Dat meldt De Morgen en het nieuws wordt bevestigd door de advocaat van de vrouw, meester Nicolas Cohen.

De advocaat verdedigt de Belgische Hafsa Sliti (23), die met twee kinderen in het kamp Al-Roj zit. Dat kamp is nu in handen van de Koerdische SDF, maar ligt in de zone die Turkije wil veroveren in Syrië. Sliti's vader is een oud-gediende van Al-Qaida, die zich in december 2014 in Syrië aansloot bij IS. Dochter Hafsa volgde in januari 2015 vanuit België. Ze betuigde vorig jaar haar spijt aan een journalist en uitte haar wens om haar straf in België uit te zitten.

Via het kortgeding vraagt de vrouw dat de Belgische overheid reisdocumenten voor haar en haar kinderen zou afleveren en die aan een ngo zou bezorgen. Die ngo zou vervolgens naar de Koerdische bewakers van het kamp kunnen gaan en de moeder en twee kinderen tot in Belgische handen brengen, waardoor België hen zou kunnen repatriëren.