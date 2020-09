Kortere quarantaine op komst? “We denken erover na” HAA

07 september 2020

15u34

Bron: La Libre 6 Coronavirus De Franstalige woordvoerder van Sciensano, Yves Van Laethem, sluit niet uit dat de quarantaine van twee weken voor mogelijke coronagevallen wordt ingekort. “We denken erover na.”

De discussie over de quarantaine is al een tijdje aan de gang. Begin deze maand brak professor Herman Goossens (UA) nog een lans om de quarantaineduur in te korten. Hij lijkt navolging te krijgen van infectioloog en interfederaal woordvoerder Yves Van Laethem.

Halvering

In een interview met onder meer La Libre zegt Van Laethem dat “de twee weken quarantaine die nodig zijn voor personen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus gehalveerd zou kunnen worden”. Een kortere thuisblijfperiode behoort dus tot de mogelijkheden en volgens de Franstalige expert wordt daar over nagedacht.



De discussie woedt ook bij onze zuiderburen. In Frankrijk pleitte de Wetenschappelijke Raad vandaag nog voor een inkorting van het huisarrest van twee weken tot zeven en misschien zelfs vijf dagen. De Franse minister van Volksgezondheid noemde de quarantaine van veertien dagen “ongetwijfeld te lang”. Olivier Véran heeft aan de wetenschappelijke autoriteiten gevraagd hem hierover advies te geven.

Er wordt verwacht dat de Franse overheid de komende dagen een verkorting van de quarantaineduur zal aankondigen.

Risk Assesment Group

In ons land heeft minister Philippe De Backer (Open Vld) vorige week de experten binnen de Risk Assesment Group (RAG) om een advies gevraagd over de quarantaineregels in de strijd tegen het coronavirus. De liberaal wil weten of er een wetenschappelijke basis is om de regels te veranderen. Ook op Europees vlak lopen discussies over een harmonisering van de regels.

Lees ook:

Microbioloog Herman Goossens: “Ons land is de absolute quarantainekampioen aan het worden. Dat is absurd” (+)

Marc Van Ranst wil af van absurde regels en pleit voor uniform ‘mondmaskerverkeersbord’ (+)