Korte maar hevige brand in Felix Pakhuis in Antwerpen: beperkte schade bij restaurant Balls & Glory Nina Bernaerts

01 juni 2018

09u42

Bron: Eigen berichtgeving 0 In het Felix Pakhuis aan de Godefridiuskaai in Antwerpen is vannacht een korte maar hevige brand geweest bij Balls & Glory, het gekende restaurant van Wim Ballieu.

De brandweer kwam massaal ter plaatse om te verhinderen dat de brand zou overslaan naar andere delen van het geklasseerde gebouw en dat lukte ook. Behalve wat rookhinder is er verder geen spoor van de brand te vinden. Ook het merendeel van Balls & Glory bleef intact, een opslagplaats is verloren en een ruit sneuvelde door de hitte. Wat de oorzaak was, is voorlopig niet geweten.

Het Felix Pakhuis doet momenteel dienst als trouwlocatie, het stadsarchief en ook heel wat stadsdiensten zitten in het gebouw geherbergd.