Korpschefs oordelen dat aspirant-agenten niet goed genoeg zijn opgeleid ttr

20 maart 2019

10u35

Bron: belga 3 De vaste commissie van de lokale politie (VCLP), die heel wat korpschefs bevat, oordeelt in een memorandum dat de basisopleiding van aspirant-agenten in de academie "ontoereikend" is, "zowel wat betreft de kwaliteit van de kandidaten die hun opleiding afronden, als wat betreft de kwantiteit", en dat ondanks de hervormingen om het concept en de inhoud van de basisopleiding te verbeteren. Dat berichten de kranten van de groep Sudpresse vandaag.

"Ondanks de investering en de goede wil van de opleidingscentra en politieacademies voldoet het eindresultaat niet aan de verwachtingen van de politiezones", aldus nog de commissie.

De korpschefs oordelen onder meer dat de aspiranten niet geschikt zijn voor vrijheidsberoving, het betreden van huizen, het gebruik van dwang en het gebruik van een wapen. Ze stellen een gebrek aan de beheersing van de basisvaardigheden vast. "De politieagenten ontwikkelen de neiging om oppervlakkig op te treden, soms om 'een oplossing te vinden' in plaats van de voorziene wettelijke en reglementaire procedures toe te passen", klinkt het.

Drie politieacademies, in Luik, Namen en Jurbeke, vinden de vaststelling van de korpschefs ongegrond. Raymond Drisket, directeur van de politieacademie in Namen, verdedigt een opleiding die hij "veeleisend, misschien zelfs te veel" vindt. Hugues Lebedelle, directeur van de school in Jurbeke, zei dan weer contact te hebben met de korpschefs en nooit negatieve feedback te hebben ontvangen.