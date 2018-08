Korpschef stuurt orders bij: "Stop met jagen op transmigranten"

Bjorn Maeckelbergh

20 augustus 2018

05u09 3 In Kruibeke is de politie gestopt met actief te zoeken naar transmigranten. "Waarom zouden we?", aldus korpschef Wim Pieteraerens. "De Dienst Vreemdelingenzaken laat ze bijna allemaal onmiddellijk vrij."

Enkel nog uitrukken voor transmigranten als burgers incidenten melden: dat is de nieuwe richtlijn die korpschef Wim Pieteraerens heeft gegeven aan zijn agenten van de zone Kruibeke-Temse. Na overleg met het politiecollege en de burgemeester speuren ze de vele gelukszoekers voortaan niet meer actief op. "Anderhalf jaar lang hebben we in de strijd tegen de problematiek van transmigranten heel doelbewust gezocht naar de mensen die zich hier in Kruibeke verborgen om 's avonds op de parking langs de E17 stiekem in een vrachtwagen te kruipen." Met succes, overigens. "In onze cellen zaten gemiddeld vijf tot twintig transmigranten."

Maar dat zorgde voor veel extra werk: hen bewaken, ondervragen, vingerafdrukken nemen, eten geven en sommigen helpen douchen. "In bijna 100 procent van de gevallen beslist de Dienst Vreemdelingenzaken om die mensen onmiddellijk vrij te laten. Ze krijgen dan een briefje waarop staat dat ze het land moeten verlaten. Gevolg: 's anderendaags staan ze opnieuw voor onze neus." Volgens de korpschef kwam ook het basispolitiewerk in het gedrang en kon de politie bijvoorbeeld niet direct uitrukken voor een inbraak.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) snapt de frustraties. Toch blijft het belangrijk dat ook de politie van Kruibeke transmigranten controleert, zo benadrukt zijn woordvoerder Olivier Van Raemdonck. "Smokkelbendes kiezen wel degelijk voor andere routes als ze voelen dat de politie hen op de huid zit."

"We konden niet anders meer dan kiezen: de reguliere bevolking de service bieden die ze verdient of werken aan een problematiek waar we zeer weinig impact op hebben", zegt Pieteraersens. Lees het hele verhaal in onze abonneezone.