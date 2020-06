Koren en orkesten zijn ‘superverspreiders’: “Kans op overdracht is heel groot” AW

07 juni 2020

13u35

Terwijl de winkels al een tijdje geopend zijn, de horecasector bijna mag heropstarten en de bubbels flink worden uitgebreid, blijft het voorlopig stil bij zangkoren en orkestgezelschappen. Zij worden omschreven als zogenaamde 'superverspreiders' van Covid-19: "Als er iemand binnen het koor of orkest ziek is, is er veel kans op overdracht".

Superverspreiders, of superverspreidingsevenementen zijn bijeenkomsten waar veel mensen samenkomen en waar één besmette persoon in een keer een grote groep mensen kan aansteken. Dat betekent niet dat elk lid van een koor of orkest per definitie een superverspreider is, maar als ze samenkomen om te zingen of een instrument te bespelen, wordt de kans op overdracht van een ziekte zoals het coronavirus bijzonder groot. “Als je zingt zit je bijvoorbeeld dicht bij elkaar om elkaar goed te kunnen horen." Dat legt professor Erika Vlieghe uit, voorzitter van de groep die de exit voorbereidde, bij de Zevende Dag. “Er zijn al verschillende uitbraken (van Covid-19, red.) in koren gerapporteerd.”



“Bij blaasinstrumenten heb je dan weer een geforceerde ademhaling”, aldus Vlieghe. Er is nog niet veel bekend over de verspreiding van virusdeeltjes via instrumenten, maar er komen wellicht meer vochtdruppels vrij bij zo’n geforceerde ademhaling waardoor virusdeeltjes makkelijk kunnen verspreiden. Daarbij zijn het vaak verschillende leeftijdscategorieën die deel uitmaken van een orkest of koor. De kans is dus groot dat oudere personen, een risicogroep, besmet wordt.

Veilige oplossingen

Vlieghe stelt wel dat ze wil samenwerken met orkestgezelschappen en zangkoren om samen een (veilige) oplossing te vinden. Dat zal wellicht met een kleinere bezetting zijn.