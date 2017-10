Kopstukken Antwerps drugsnetwerk veroordeeld, ruim 1,16 miljoen euro verbeurdverklaard ADN

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Omar G. (27) uit Merksem en Souhail D. (24) uit Borgerhout veroordeeld tot respectievelijk zeven en vijf jaar cel, omdat zij aan het hoofd stonden van twee criminele netwerken die tussen 2012 en 2014 op grote schaal cocaïne en hasj hadden ingevoerd en verkocht in Antwerpen. Veertien medebeklaagden kregen celstraffen tot veertig maanden. Er werden boetes tot 24.000 euro opgelegd en de rechtbank verklaarde een illegaal vermogen van ruim 1,16 miljoen euro verbeurd.

Kickbokser Omar G., die zich onder meer 'Patje Haemers' noemde, stond aan het hoofd van een netwerk van straatdealers, die honderden klanten hadden. Hij opereerde vanuit een loft in het Hessenstraatje, die toebehoorde aan Thami S. Er vonden ontmoetingen plaats en er werd ook cocaïne opgeslagen.

Omar G. werkte nauw samen met de organisatie rond Souhail D. en probeerde samen met hem drugs te kopen. Ze hadden geïnvesteerd in een lading cocaïne, die door Yasin E.A. werd ingevoerd via de haven van Rotterdam, maar de partij van 100 kilo werd onderschept. Thami S. probeerde een lading cocaïne aan te kopen in Panama, maar het staat volgens de rechtbank niet vast of die deal ook is doorgegaan. Hij had wel aan Omar G. gevraagd of hij niet mee wilde investeren.

Omar G. liep al diverse veroordelingen op. Na zijn vrijlating begon hij meteen weer drugs te verhandelen. De rechtbank vond daarom enkel een zware effectieve straf op zijn plaats en beval ook zijn onmiddellijke aanhouding, omdat hij verstek liet gaan op zijn proces. Ook voor de andere beklaagden werden veelal effectieve celstraffen uitgesproken.