Kopstuk van partij Islam weigert tijdens debat Waalse journaliste aan te kijken: "Ik voelde me vernederd"

24 april 2018

12u42

Bron: RTL 0 Het kopstuk van de partij Islam doet opnieuw van zich spreken. Tijdens een politiek debat op RTL-TVI weigerde Redouane Ahrouch resoluut journaliste Emmanuelle Praet in de ogen te kijken. "Ik voelde me vernederd", klonk het uit haar mond. Ook de aanwezige N-VA-politica Darya Safai kon haar onbegrip niet onder stoelen of banken steken.

Belgique On croirait un sketch...

Campagne électorale en belgique : le candidat musulman refuse de se faire maquiller par une femme, de serrer la main aux autres candidates ainsi que de les regarder dans les yeux pic.twitter.com/xJyQlTgPM4 Waleed Al-husseini(@ W_Alhusseini) link

De toon werd al gezet vóór de uitzending: Ahrouch wilde zich niet laten schminken door een vrouw en vertikte het om zijn verbale opponenten te begroeten. De discussie aan tafel draaide nadien rond de veelbesproken handdruk, Christophe Deborsu moest het gesprek in goede banen zien te leiden.

Veel constructiefs kwam er echter niet uit voort. "Is er een wet die verplicht om iemand de hand te schudden? Nee toch? Ik heb respect, daarom hoef ik nog niet iemand aan te raken", oordeelde de man.

Toen Praet expliciet vroeg om haar aan te kijken, weigerde Ahrouch dat te doen. "Ik luister naar haar, dat volstaat."

"Er hing een gespannen sfeertje, niemand voelde er zich goed bij", aldus een productiemedewerker in 'La 'Dernière Heure'.

"Gechoqueerd en beledigd"

"Ik voelde me gechoqueerd en beledigd door zijn gedrag", liet Praet achteraf weten. "Het is vernederend om zoiets mee te maken, alsof je echt niets betekent. En het ergste van al: volgens mij speelde hij geen spelletje, hij meent dat."

"Het verbaast me dat een debat herleid wordt tot een simpele handdruk of oogcontact", reageerde Islam-voorzitter Abdelhay Bakkali Tahiri. "We leven toch in een democratie? De vrijheid van meningsuiting moet gerespecteerd worden. Intussen gaat het niet over de kern van de zaak en dat vind ik jammer. Enkel focussen op iemands gedrag is een zuivere provocatie. We zitten daar niet om handen te schudden of iemand in de ogen te kijken, maar om een debat te voeren."

‘België is een sketch’.



Deze kleine Ayatollah weigert @SafaiDarya en @EmmanuellePraet aan te kijken in de Franstalige @De7deDag @dimancheRTL



Eerder een groene Shia nachtmerrie.



Bekijk het filmpje om het te geloven. 👇



Credits to @ChDeborsu voor zijn interviewaanpak. https://t.co/zKOv6NUgUq Theo Francken(@ FranckenTheo) link

"Kan hij nog bij MIVB blijven werken?"

MR-parlementslid Georges-Louis Bouchez zat intussen met grote ogen in de coulissen toe te kijken. "Toen Ahrouch aankwam, heeft hij niemand de hand geschud. Agressief was hij niet, maar mevrouw Praet en de andere dames waren wel van hun melk. Wat me choqueert, is dat hij MIVB-chauffeur is. Vrouwen die op de bus stappen, zal hij ook wel niet in de ogen kijken. Hoe kunnen we dat als maatschappij toestaan? Ofwel is het voor hem maar een spelletje, dat zou van slechte smaak getuigen. Ofwel meent hij het en dan heeft hij geen plaats meer bij de MIVB."

Mannen en vrouwen apart

Ahrouch kwam eerder al in opspraak omdat zijn partij mannen en vrouwen wil scheiden op het openbaar vervoer. "Ons voorstel heeft niets met religie te maken", klonk het toen hij het ideetje lanceerde. "Als buschauffeur heb ik gewoon al te vaak gezien hoe mannen vrouwen lastigvallen op het openbaar vervoer."

Heel geloofwaardig komt hij als soldaat in de #MeToo-strijd echter niet over. Zijn partij is al jaren voor de afschaffing van alimentatiegeld, een maatregel die vooral vrouwen zou treffen. Vijftien jaar geleden verwondde hij ook zijn toenmalige echtgenote. Ahrouch werd eerst veroordeeld tot zes maanden effectief, maar die straf werd later omgezet in drie jaar voorwaardelijk.