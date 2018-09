Kopstuk van Limburgse drugsbende krijgt in beroep zwaardere straf TTR

20 september 2018

20u55

Bron: Belga 2 Het Antwerpse hof van beroep heeft Mohamed F. (46) uit Maaseik zwaarder bestraft als kopstuk van een cannabisbende. De rechters in Hasselt hadden hem vorig jaar tot zes jaar cel veroordeeld, het hof maakte daar vandaag tien jaar van en verklaarde ook een illegaal vermogen van 623.550 euro en zijn Audi A6 verbeurd.

Het onderzoek ging in juli 2013 van start, nadat een veertiger uit Sint-Denijs-Westrem een flink pak slaag had gekregen van een van de beklaagden in Halen. De man wilde de bende verklikken bij de politie, tenzij hij 30.000 euro zwijggeld kreeg. Hij belandde echter zwaargewond in het ziekenhuis.

In het huis van de beklaagde in Halen werd een cannabisplantage aangetroffen. Verder onderzoek legde een organisatie bloot die tussen 2012 en 2014 bij dertien wietplantages in onder meer Herk-De-Stad, Riemst, Dilsen-Stokkem, As, Meeuwen-Gruitrode, Maaseik en Maasmechelen betrokken was. De speurders ontdekten minstens 4.680 cannabisplanten.

In eerste aanleg werden 29 beklaagden veroordeeld. Acht van hen gingen in beroep. Voor Mohamed F. pakte dat anders uit dan verwacht, want hij kreeg een flink zwaardere straf. Drie beklaagden hoorden hun straf bevestigd worden, drie anderen kregen celstraffen van twee jaar tot veertig maanden. Het beroep van de achtste beklaagde was laattijdig.