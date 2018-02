Koppige burgemeesters houden bouw nieuwe windmolens tegen IB

23 februari 2018

04u47

Bron: Belga 0 Meer nog dan op bedrijven of burgers, stoot Vlaams minister Tommelein op koppige burgemeesters in zijn ambitie voor meer groene stroom. Dat schrijft De Standaard vandaag.

Op dit moment zitten 77 windturbines geblokkeerd omdat er een beroepsprocedure tegen loopt. Dat is met 46 procent bijna de helft van het totaal.

"We zijn nagegaan wie precies beroep aantekende", zegt Bart ­Bode van VWEA, de sectororganisatie voor windenergie in Vlaanderen. "Uit onze recentste cijfers, van 2015, blijkt dat de grootste groep tegenstanders niet onderling concurrerende bedrijven (18,5 procent) of burgers (40 procent) zijn, maar wel de lokale overheden (41,5 procent)."

Windkracht 2020-plan

De ministers stoten dus op koppige burgemeesters. Ruim een jaar geleden lanceerde Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) samen met Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) het 'Windkracht 2020'-plan. Tegen 2020 moeten er minstens 280 extra windmolens bijkomen om onze klimaat- en energiedoelstellingen te halen.