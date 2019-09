Koppel ziet huwelijksreis in het water vallen door geannuleerde vluchten: “Dat is een hele donkere wolk boven onze droomdag” Redactie

23 september 2019

09u42 0

Eveline Ferrest heeft er een slapeloze nacht op zitten door het nieuws over de geannuleerde vluchten van Thomas Cook. Toen ze deze morgen vernam dat het faillissement van Thomas Cook effectief was en alle vluchten en vakanties geannuleerd worden, zag ze haar droomreis in het water vallen.

Op 5 oktober trouwt Eveline en twee dagen na het huwelijk zouden zij en haar man op huwelijksreis vertrekken. Of dat nog gaat lukken, is momenteel nog niet duidelijk. Het koppel kijkt al maanden uit naar de reis en heeft er heel lang voor gespaard. Dat slechte nieuws hangt nu ook als een donkere wolk boven hun trouwdag, wat de mooiste dag van hun leven zou moeten worden.