Koppel vraagt 100.000 euro schadevergoeding aan 'slechtste buurvrouw van het land' Dove vrouw valt dag en nacht jong gezin lastig Birger Vandael

17 april 2018

11u58

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een Lommelse vrouw (63) doet een gooi naar de bedenkelijke titel ‘slechtste buur van het land’. Deze voormiddag moest ze verschijnen voor de correctionele rechtbank van Hasselt omwille van jarenlange belaging van haar buren. Die hielden echter alles nauwgezet bij en vragen nu een gepeperde schadevergoeding van bijna 100.000 euro.

De dove vrouw woont in de Vennenstraat en kreeg in 2012 een jong koppel met twee kindjes van 2 en 4 jaar oud als buren. Het was het begin van de doffe ellende waarbij de vrouw jarenlang bijna dagelijks haar buren lastigviel.

"Vloeken, beledigen en obscene gebaren vormden nog maar het begin van de feiten. De vrouw vond het nodig om ’s nachts veelvuldig een metalen poort hard dicht te slaan en dat ontelbare nachten na elkaar. Ze ging zelfs tot aan de schoolpoort van de kinderen waar ze met opgestoken middelvinger verschijnt en voerde voortdurend hevige discussies over de haag”, klonk het bij de advocaat van de burgerlijke partij.

Omwille van een opgebouwd slaaptekort van maar liefst 433 uren, werd de schadevergoeding gevorderd. Volgens het koppel gaat het zonder twijfel om de slechtste buurvrouw van het land. "Ook onze voorgangers werden door haar verjaagd, maar wij gaan niet plooien."

De feiten werden bevestigd door het Openbaar Ministerie dat benadrukte dat dergelijke pesterijen door de hoeveelheid en duur zeer serieus genomen moeten worden. Het vordert een celstraf van vijftien maanden voor beklaagde en staat open voor probatievoorwaarden. Het vonnis volgt op 15 mei.