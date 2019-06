Koppel voor 79ste keer veroordeeld: "Ze zijn niet goed met de verkeersregels” JHM - SDVO - LSI

28 juni 2019

10u20

Bron: Eigen berichtgeving 2 DEZE WEEK IN DE POLITIERECHTBANK Hij zit aan liefst 44 veroordelingen, zij doet met 35 amper ‘beter’. Man en vrouw moesten in Veurne verschijnen in een apart dossier en liepen samen... zo hun 79ste veroordeling op. Ook opmerkelijk: na een ongeval in Oostkamp vond een vader het meer dan welletjes: hij nam de auto van zijn 42-jarige dochter af. Ze werd nu voor de derde keer veroordeeld voor rijden onder invloed. Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

Opmerkelijke feiten in de politierechtbank van Veurne. Een man en zijn vrouw uit Middelkerke moesten elk verschijnen in een apart dossier en liepen samen... al hun 79ste veroordeling op. J.V. neemt met 44 veroordelingen het merendeel voor zijn rekening. Op 18 december 2017 werd hij veroordeeld tot een rijverbod en moest hij zijn rijbewijs binnenbrengen, wat hij uiteindelijk deed... eind oktober 2018. “En dan? Ik heb daar geen problemen mee. Laat me gewoon gerust”, was zijn enige verklaring.

Hij kreeg 1 jaar rijverbod en 1.600 euro boete. Zijn vrouw N.D. liep dan weer haar 35ste veroordeling op omdat ze tijdens haar rijverbod doodleuk ging toeren met de wagen van haar dochter. Zij kreeg 1 jaar cel, 4.000 euro boete (helft met uitstel) en 1 jaar rijverbod. Hun advocaat kon niet veel anders kwijt dan zeggen “dat de mensen niet zo goed zijn met de verkeersregels”.’ “Het houdt maar niet op met hen. Ik denk dat ze hier wellicht hun jubileum mogen komen vieren. Maar het zal niet uitdraaien in een groot feest”, merkte de politierechter op. (JHM)

Vader neemt wagen af van 42-jarige dochter

Een 42-jarige vrouw uit Eeklo heeft zes maanden rijverbod gekregen voor dronken rijden. Het is de derde veroordeling voor V.M., die haar wagen begin dit jaar moest afgeven aan haar vader. De man stond z’n dochter deze week bij in de politierechtbank van Brugge.



Op 18 januari zag de politie haar over de weg zwalpen in Oostkamp. De ademanalyse wees uit dat V.M. 2,87 promille alcohol in haar bloed had. Ook in 2016 en 2018 werd ze al veroordeeld. “Ik besliste na de laatste feiten om haar auto af te nemen”, vertelde haar vader aan politierechter Peter Vandamme. De vrouw moet na haar rijverbod voor drie jaar een alcoholslot installeren. (SDVO)

Betrapt op dronken rijden, want “ik heb te veel tijd om te drinken”

Een 67-jarige man uit Beernem toverde deze week een opvallend excuus uit z’n hoed in de Brugse politierechtbank. Hij moest zich verantwoorden voor dronken rijden. “Ik ben gepensioneerd en heb dus veel te veel tijd om te drinken”, vertelde P. V.



De man wilde op 27 oktober vorig jaar keren in een smalle straat. Tijdens het manoeuvre raakte hij de gevel van een woning met z’n trekhaak. De politie kwam ter plaatse, maar P. V. slaagde er niet in om een ademtest af te leggen. De daaropvolgende bloedproef weigerde hij. Volgens de politie was de man manifest dronken. Hij gaf uiteindelijk toe twee jenevers achter de kiezen te hebben. V. kreeg twee maanden rijverbod en een geldboete van 1.600 euro, waarvan hij de helft effectief moet betalen. (SDVO)

17-jarige met ruim 100 km/uur door rood licht

Een 17-jarige jongeman uit Kortrijk reed op 31 augustus 2018 tijdens een achtervolging aan meer dan 100 kilometer per uur door een rood licht. Dat bleek donderdag op de politierechtbank.

De politie wou Jelle K. en zijn bromfiets langs de Aalbeeksesteenweg controleren, maar K. reed met hoge snelheid weg. Een motorrijder van de politiezone Vlas zette de achtervolging in en haalde snelheden van meer dan 100 kilometer per uur. Signalen om te stoppen negeerde de jongeman. Op het kruispunt met de Bethunelaan zag de agent hoe de jongeman het rode verkeerslicht negeerde.



Uiteindelijk kon K. toch staande gehouden worden. De opgedreven bromfiets was niet correct ingeschreven of verzekerd. De jongeman vroeg de politierechter een werkstraf te mogen uitvoeren. De openbare aanklager vroeg de politierechter de opgedreven bromfiets verbeurd te verklaren. (LSI)

Discussie tussen bejaarde en agent in rechtbank

Bij de politierechter in Veurne is een geanimeerde discussie ontstaan tussen een vrouw van eind de 70 en een politieagent van zone Westkust.

I.V. werd gedagvaard omdat ze in december vorig jaar de bevelen van de agent had genegeerd toen die het verkeer aan het regelen was op het kruispunt van de Albert I-Laan met de Kinderlaan in Koksijde. De verkeerslichten waren er defect. Toen de agent met gestrekte armen het verkeer tegenhield, reed I.V. toch door.



“Het was de eerste keer in mijn carrière dat ik bijna omver werd gereden. Die vrouw wist duidelijk niet wat ik bedoelde met mijn gebaren. Daarop zei ik dat ze dringend een opfrissingscursus moest volgen.” I.V reageerde met hoongelach. “Ik rijd al sinds 1965 met de wagen en nooit kwam ik iets tegen. En dan komt die agent mij als een briesende stier kwaad aanspreken”, sprak ze.



De agent had intussen al toegegeven dat hij best geagiteerd was op dat ogenblik. I.V. zei dat ze dacht dat het om een alcoholcontrole ging - in het midden van een druk kruispunt - en ze aan de kant moest staan. Ze werd veroordeeld tot 800 euro boete, volledig met uitstel, en acht dagen rijverbod. (JHM)

Anderhalf jaar cel voor onverbeterlijke bromfietser, motor verbeurd verklaard

Een 35-jarige Bruggeling heeft in de politierechtbank anderhalf jaar cel gekregen voor allerhande verkeersinbreuken. Peter T. werd al tien keer veroordeeld voor onder meer rijden zonder verzekering of rijbewijs, maar hij kruipt telkens opnieuw op zijn bromfiets. Die is hij nu kwijt.

De politie kon de Bruggeling op 11 november vorig jaar klissen in de Stationslaan. Hij reed rond met zijn bromfiets, terwijl de tweewieler niet ingeschreven of verzekerd was. T. had bovendien een rijverbod lopen. Al tien keer eerder werd de man veroordeeld door de politierechter. Op 14 februari vorig jaar kreeg hij in totaal elf maanden cel, maar die werden in beroep omgezet in een werkstraf.



“Op de zitting zag de beklaagde in dat het zo niet verder kan”, oordeelde de politierechter toen. Amper negen maanden later werd hij opnieuw geklist. “Zijn inzicht is kennelijk snel overgewaaid”, sneerde politierechter Peter Vandamme dinsdagmorgen. Hij gaf Peter T. anderhalf jaar cel, 9.600 euro boete en drie jaar rijverbod. Zijn bromfiets werd verbeurd verklaard. (SDVO)