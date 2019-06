Koppel veroordeeld voor uithongeren dochter: meisje (3) kreeg alleen droge crackers en water en woog amper 8 kilo KVDS

20 juni 2019

11u25

Bron: Belga 47 Binnenland Een koppel uit Engis in de provincie Luik is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden omdat het zijn dochter tussen 2013 en 2016 uithongerde. Op het einde woog het meisje van 3 jaar amper 8 kilogram, dat is ongeveer de helft van het normale gewicht van een kind van haar leeftijd. Het waren de school en de oma van het kind die alarm sloegen. Het meisje werd meteen opgenomen in het ziekenhuis, waar ze in 3 weken tijd 3 kilogram aankwam en 4 centimeter groeide.

Tijdens een eerdere zitting van de rechtbank op 22 mei vertelde het parket dat de ouders altijd van heel nabij hadden gevolgd wat hun dochter at. Ze zouden gedacht hebben dat hun kind bepaalde allergieën had, maar die werden nooit door een dokter bevestigd.

Alarmbellen

De eerste keer dat er alarmbellen afgingen, was toen het kind naar school begon te gaan. Daar zagen de leerkrachten al snel dat er iets schortte aan de lichaamsbouw en het gedrag van het meisje. Als ze bijvoorbeeld eten aangeboden kreeg, stortte ze zich daarop als een uitgehongerd dier.





De school interpelleerde de ouders naar eigen zeggen verscheidene keren over de gezondheid van hun dochter, maar die gaven daar geen gevolg aan. Het was uiteindelijk de grootmoeder van het meisje die redding bracht. Ze ontdekte dat het kind nooit melk kreeg, maar alleen droge beschuiten en water, en dat ze zonder dekens moest slapen in een onverwarmde kamer.

In augustus 2016 werd het meisje met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Ze was nog vel over been en woog amper 8 kilogram, wat volgens de groeicurve van Kind en Gezin ongeveer de helft is van een gemiddeld 3-jarig meisje. Het ziekenhuispersoneel ontdekte dat het kind nog nooit bij een kinderarts was geweest, dat ze niet gevaccineerd was en dat haar groei vertraagd was. In 3 weken tijd zou ze maar liefst 3 kilogram bijgekomen zijn en 4 centimeter gegroeid.

Schadevergoeding

Intussen woont het kind niet meer bij haar ouders. Die laatste kregen hun gevangenisstraf van 18 maanden voor twee derden met uitstel. Ze moeten verder een schadevergoeding van 1.000 euro betalen aan de advocaat en voorlopige voogd van hun dochter. Het geld zal op een rekening worden geplaatst en bijgehouden tot het kind meerderjarig is.