Koppel uit Wilrijk dat aanslag plande in Frankrijk blijft in cel bvb

06 juli 2018

14u44

Bron: Belga 0 De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag de aanhouding bevestigd van het paar van Iraanse origine uit Wilrijk, dat een aanslag zou willen plegen hebben op een conferentie in Frankrijk. De verdediging had om een uitstel gevraagd, omdat de twee verdachten niet naar het justitiepaleis waren overgebracht door de staking van de cipiers. De voorzitter van de raadkamer stond er op, de zaak te behandelen, ondanks bemiddeling door de stafhouder.

De advocaten hadden aangevoerd dat hun cliënten het recht hadden om in persoon aanwezig te zijn. "Het standpunt van mijn cliënt is dat hij erin geluisd werd. Hij wist niet dat hij met explosieven en een ontstekingsmechanisme rondreed. Hij had dat graag zelf willen toelichten. Het gaat hier per slot van rekening over bijzonder ernstige feiten, niet over de diefstal van een 'sacoche'. Daarom vind ik het onbegrijpelijk dat hem het recht ontzegd werd om hier aanwezig te zijn", zei advocaat Ergun Top namens Amir S.

"De voorzitter van de raadkamer vond niet dat het recht van verdediging geschonden werd. Wij gaan nu met onze cliënten in de gevangenis overleggen of we in beroep gaan", aldus advocaat Ben Crosiers, die voor Nasimeh N. optreedt. Hij wilde niets kwijt over haar standpunt.